Syrie: Les bombardiers russes frappent les installations de Daech

Les bombardiers militaires russes à long rayon d'action ont mené samedi des frappes aériennes contre les installations des terroristes dans l'est de la Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense. Les cibles, y compris les dépôts d'armes et de munitions des terroristes ainsi que les postes de commandements du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique, (EI/Daech) étaient situées près de la ville d'Abou Kamal, dans la province de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie, près de la frontière syro-irakienne, souligne le communiqué du ministère.