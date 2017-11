Djelfa : deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dimanche matin sur le réseau routier de Djelfa, ont déclaré les services de la Protection civile de la wilaya. L’accident est survenu dans la partie ouest de la région, au lieu dit "Louibed" du tronçon de la RN46 reliant les communes de Charef et Keddid, lorsqu’un fourgon de transport collectif de voyageurs et un véhicule utilitaire sont entrés en collision, a-t-on ajouté. Deux personnes âgées de 39 et 24 ans sont décédées sur place, tandis que 11 autres (âgées entre 18 et 65 ans), atteintes de blessures diverses, ont été transportées à l’hôpital de Charef, a-t-on encore précisé, signalant que l’un des blessés se trouve dans un état critique.