Une casemate pour terroristes détruite à Boumerdès

Une casemate pour terroristes a été détruite samedi à Boumerdès par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage à Boumerdès /1ère RM, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 4 novembre 2017, une casemate pour terroristes", note le communiqué.