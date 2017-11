Arabie saoudite: des dizaines de princes et d'ex-ministres arrêtés

Des dizaines de princes, de ministres et d'hommes d'affaires ont été arrêtés en Arabie saoudite lors d'une opération anticorruption qualifiée de "décisive" par les autorités, a annoncé la chaîne satellitaire Al-Arabiya. "Dix princes et des dizaines d'anciens ministres arrêtés en Arabie saoudite", a tweeté la chaîne, qui n'a pas cité ses sources. Ces arrestations interviennent peu après la création de cette commission, dirigée par le prince héritier, Mohammed ben Salmane, âgé de 32 ans. Selon la chaîne satellitaire Al-Arabiya, à capitaux saoudiens, 11 princes, quatre ministres et des dizaines d'anciens ministres ont été arrêtés, alors que la commission anticorruption a lancé une enquête sur les inondations meurtrières ayant dévasté en 2009 la ville de Djeddah (ouest), sur la mer Rouge, à la suite de pluies torrentielles.