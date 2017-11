Irak: six morts dans un attentat à Kirkouk

Au moins six personnes ont trouvé la mort dimanche et douze autres ont été blessés dans un double attentat suicide qui a visé le centre de Kirkouk, désormais aux mains des forces fédérales irakiennes depuis trois semaines, a indiqué un responsable des services de sécurité. Le premier kamikaze s'est fait sauté à bord de la voiture qu'il conduisait et le second a fait détonné sa ceinture d'explosif, selon un responsable des services de sécurité, cité par des médias. La double attaque a eu lieu sur le boulevard Atlas, une importante artère de la ville de près d'un million d'habitants, où se trouvent de nombreux commerces et administrations.