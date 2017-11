Un narcotrafiquant arrêté à Blida

Les éléments de sûreté de la daïra de Boutlelis ont procédé, dernièrement, à l’arrestation d’un narcotrafiquant et à la saisie d’un quintal de kif traité au niveau de la wilaya de Blida, a-t-on appris, dimanche, du responsable de la communication de la sûreté de la wilaya d’Oran. Suite à une extension de compétence, les enquêteurs de la sûreté de la daïra ont arrêté ce narcotrafiquant dans le territoire de la wilaya de Blida, après une surveillance et une filature du mis en cause qui a duré deux mois, a précisé le Commissaire Abderrahmane Rahmani, au cours d’une conférence de presse.