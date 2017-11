Un réseau international de trafic de véhicules démantelé

Les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont démantelé récemment un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de véhicules, composé de 5 individus soupçonnés d'escroquerie, de faux et usage de faux (documents de véhicule) et mise en circulation d'un véhicules avec une plaque d'immatriculation non conforme. La genèse de cette affaire remonte à une plainte déposée par une citoyenne affirmant être en possession de documents administratifs falsifiés d'un véhicule (une carte grise, une déclaration de vente et une carte de contrôle), ont précisé dimanche les services de sûreté dans un communiqué.