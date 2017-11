La fusillade dans une église au Texas a fait 26 morts

Vingt-six personnes ont trouvé la mort quand un homme a ouvert le feu dimanche dans une église du Texas, a annoncé le gouverneur de cet Etat du sud des Etats-Unis, Greg Abbott, lors d'une conférence de presse. "A ce stade, il y a 26 vies qui ont été perdues. Nous ne savons pas si ce bilan va s'aggraver ou pas", a-t-il dit, estimant que la tuerie de la First Baptist Church de Sutherland Springs, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de San Antonio, était "la pire fusillade de masse dans l'histoire" du Texas. Dimanche vers 11H20 (17H20 GMT), un "jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années", "tout de noir vêtu", armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu sur la First Baptist Church de Sutherland Springs, un hameau rural du Texas, ont rapporté les autorités locales.