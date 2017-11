Le pétrole continue sur sa lancée en Asie

Les cours pétroliers continuaient de grimper lundi en Asie, dopés par les espoirs de prolongation de l'accord Opep de limitation de la production et la baisse du nombre de puits d'or noir en activité aux Etats-Unis. Vers 03H50 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en décembre, gagnait 10 cents à 55,74 dollars, dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en janvier, s'appréciait de 19 cents, à 62,26 dollars. Cette envolée a provoqué des spéculations sur un baril à 70 dollars, les marchés étaient encouragés par une demande plus forte et une détermination réaffirmée à limiter la surabondance des stocks. En février 2016, les cours étaient tombés à des plus bas de 13 ans, à moins 30 dollars, en raison de l'excès d'offre.