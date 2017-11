Le typhon Damrey a fait 29 morts au Vietnam

Le typhon Damrey a fait Jusqu'à dimanche soir 29 morts et 29 disparus dans le centre du Vietnam, a annoncé lundi matin le Comité directeur central pour la lutte contre les catastrophes naturelles. Le typhon a également fait sombrer près de 230 cargos, bateaux de pêche et navires, détruit plus de 1.000 maisons, principalement dans la province de Khanh Hoa, et endommagé et éventré les toits de plus de 43.000 maisons, provoquant une coupure de courant dans les provinces montagneuses du centre du pays.