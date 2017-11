Le projet de la loi de Finances 2018 dimanche devant l'APN

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra dimanche prochain ses travaux en séance plénière consacrée à la présentation du projet de la loi de Finances 2018. Cette présentation donnera lieu à des débats qui se poursuivront jusqu'au 14 novembre, indique l'APN dans un communiqué rendu public au terme d'une réunion de son Bureau sous la présidence de M. Said Bouhadja. En outre, le Bureau a transmis des questions au Gouvernement et un projet de loi relatif au commerce électronique à la commission spécialisée pour entamer son examen et a approuvé le programme d'action de la commission de la Culture, de la communication et du tourisme.