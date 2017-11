Deux soutiens aux terroristes arrêté à Boumerdes et El Bayadh

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dimanche par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Boumerdes et El Bayadh, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 05 novembre 2017, deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Boumerdes et El Bayadh ", précise le communiqué.