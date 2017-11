Sortis de l’usine de Tiaret : 100 bus Mercedes pour l’Etusa

Un accord a été signé lundi à Alger entre l’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) et la Société Algerian Motors Services Mercedes-Benz (SPA AMS-MB) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l’acquisition de 100 bus urbains. Cet accord a été signé entre la Directrice générale de AMS-MB, Mme Amel Adnane, et le Directeur général de l’ETUSA, Abdelkader Belmiloud, en marge d’une cérémonie de livraison de 380 camions et véhicules de marque Mercedes Benz. L’accord porte sur l’acquisition par l'ETUSA de 100 bus urbains de type Conecto qui seront livrés par la Société AMS-MB.