Incendie maîtrisé au complexe Sorfert d’Arzew

Un incendie s’est déclaré dimanche soir au niveau des baraquements en bois servant de bureaux administratifs au sein du complexe Sorfert, implanté dans la zone industrielle d’Arzew, a indiqué la direction du complexe dans un communiqué. L’intervention rapide des équipes basées sur place et le concours des sapeurs-pompiers de la direction de la zone industrielle d’Arzew (DRIZ) et ceux de la ville d’Arzew et Oran, dans le cadre du déclenchement du plan d’assistance mutuelle (PAM) a permis de maîtriser l'incendie empêchant sa propagation vers d’autres zones du complexe, notamment la chaîne de production de ce complexe, précise-t-on de même source.