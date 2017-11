35 morts dans l’explosion d'une centrale thermique en Inde

Le bilan de l'explosion d'une chaudière dans une centrale thermique au charbon de l'Etat indien de l'Uttar Pradesh est désormais de 35 morts, ont annoncé lundi des responsables dans un nouveau bilan. Un précédent bilan a fait état de 16 morts. "Avec plus de personnes succombant à leurs blessures pendant les soins dans les différents hôpitaux de l'Uttar Pradesh et la capitale nationale ces trois à quatre derniers jours, le bilan des victimes fait maintenant état de 35 morts", a fait savoir un responsable du gouvernement. "Plus de 80 blessés sont toujours hospitalisés. L'état de certains est toujours critique", a-t-il précisé.