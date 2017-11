Yémen : 35 morts après une attaque et une prise d'otages de l'EI

Les forces de sécurité yéménites ont mis fin lundi à une attaque à Aden revendiquée par le groupe autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), suivie d'une prise d'otages, au prix de combats ayant fait 29 morts dans leurs rangs et six parmi des civils. Le QG de la brigade criminelle d'Aden, grande ville du sud du Yémen, a été pris d'assaut dimanche par des éléments de l'EI qui ont réussi à entrer dans le bâtiment, à y mettre le feu et à prendre un nombre indéterminé d'otages, dont deux policières qui ont été exécutées par balle.