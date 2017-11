Simulation d’un détournement d’avion à l’aéroport de Tlemcen

Un exercice simulant le détournement d’un avion avec prise d’otages a été effectué lundi au niveau de l’aéroport international Messali Hadj de Tlemcen. La manœuvre s’inscrit en application de l’instruction de la direction de l’aviation civile et de météorologie (DACM) relative aux exercices et test du plan d’urgence. Le scénario de cet exercice concernait le détournement d’un vol d’Air Algérie assurant la ligne Montréal-Oran et son déroutement vers l’aéroport de Tlemcen pour un complément d’approvisionnement en carburant. Dès l’obtention de l’information, la procédure stipulée dans le plan d’urgence, est lancée par le contrôleur-tour de Tlemcen.