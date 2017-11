Opération massive contre Al-Shebab en Somalie

Les forces du gouvernement somalien et de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) ont lancé lundi une opération de sécurité massive visant à éradiquer les combattants d'Al-Shebab de la région de Shabeellaha Dhexe dans le sud de la Somalie. Israel Kaheru Bagenda, officier en chef du 11ème bataillon d'infanterie des Forces populaire de défense de l'Ouganda (UPDF), a rapporté que cette opération avait également pour but de sécuriser les principales routes d'approvisionnement dans la région. "L'objectif de l'opération d'aujourd'hui est de nous assurer que nous éradiquons les éléments d'Al-Shebab dans ces régions globales, et bien sûr vous savez que l'AMISOM est là pour soutenir les forces de sécurité nationale somaliennes qui ont déjà pris de l'avance sur nous dans ces opérations", a-t-il dit dans un communiqué publié à Mogadiscio.