Réchauffement: les bidonvilles africains particulièrement vulnérables

Le réchauffement climatique pourrait mettre en péril la vie des enfants et des personnes plus âgées dans les bidonvilles surpeuplés en Afrique, en faisant monter les températures à des niveaux dangereux dans ces habitations particulièrement exposées, conclut une étude. Les matériaux de construction utilisés, le manque de ventilation, la rareté des espaces verts et un accès très limité à l'électricité créent "un micro-climat" encore plus chaud, expliquent les chercheurs. Cette étude, parue lundi dans la revue américaines Plos One (Public Library of Science), s'est concentrée sur trois bidonvilles à Nairobi, au Kenya.