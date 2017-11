La crise alimentaire au Soudan du Sud persiste

L'amélioration des récoltes au Soudan du Sud entre octobre et décembre devrait permettre de réduire le nombre de personnes souffrant d'une insécurité alimentaire grave de 6 millions en juin à 4,8 millions, mais cela ne mettra pas fin à la crise de famine, ont rapporté des agences de l'ONU dans un rapport commun publié lundi. Selon le nouveau rapport de Classification intégrée de phase de sécurité alimentaire (Integrated Food Security Phase Classification - IPC) du Bureau des statistiques du Soudan du Sud, l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et le Programme alimentaire mondial (PAM), ces progrès post-récolte ne mettront pas fin à la crise alimentaire car le conflit et l'hyperinflation persistent dans ce pays d'Afrique de l'Est.