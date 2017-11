Trump renouvelle d'un an l'état d'urgence nationale envers l'Iran

La Maison Blanche a annoncé lundi que le président américain Donald Trump allait renouveler pour une durée d'un an l'état d'urgence nationale vis-à-vis de l'Iran, en raison de la "menace inhabituelle et extraordinaire à la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis". M. Trump a fait savoir que cette décision était en conformité avec la loi International Emergency Economic Powers Act, autorisant le président à réglementer le commerce après avoir déclaré une situation d'urgence nationale pour faire face à une menace étrangère.