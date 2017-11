New Delhi couverte d’un smog polluant et asphyxiant

La capitale indienne New Delhi était couverte mardi de brouillard (smog) avec une concentration de particules asphyxiantes et polluantes qui lui valent sa réputation de mégapole classée par l'OMS en 2014 comme capitale la plus polluée au monde. Au matin, les larges artères de la ville étaient voilées de gris. Les appartements ressemblaient à des fumoirs. Des petits commerçants de rue s'étaient noués un chiffon sur la bouche, ont rapporté les médias. Le compteur de particules fines de l'ambassade américaine en Inde affichait à 08h00 locales (02h30 GMT), une concentration de particules ultra-fines d'environ 700 - le seuil de danger est situé à 300. L'OMS recommande elle de ne pas dépasser 25 en moyenne journalière.