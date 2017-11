Appel "au soulèvement et à la désobéissance civile" en RDC

Le mouvement citoyen Lutte pour le changement (Lucha) a lancé lundi un appel "au soulèvement et à la désobéissance civile" après la publication d'un calendrier électoral qui permet au président Kabila de rester au pouvoir jusqu'à début 2019. Outre un appel à manifester le 15 novembre, "la Lucha demande au peuple de cesser dès à présent de payer les factures de la Snel (société nationale d'électricité) et la Regideso (eau)" et de refuser "d'acquitter les taxes, impôts, redevances et patentes de tous les services de l'Etat". Mouvement citoyen parti de Goma, dans l'est, la Lucha annonce "l'assaut final le mercredi 28 novembre", souhaitant à partir de cette date "bloquer complètement le pays, sans discontinuer, jusqu'à la chute effective du régime de Kabila".