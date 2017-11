Les Houtis menacent des ports et aéroports saoudiens et émiratis

Les rebelles chiites yéménites ont menacé mardi de frapper les ports, les aéroports, les postes frontaliers et les installations vitales de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis en riposte au renforcement du blocus imposé au Yémen. "Tous les aéroports, ports, postes frontaliers et installations vitales (des deux pays) seront une cible directe des armes yéménites", a indiqué le Conseil politique suprême, organe de direction des rebelles, dans un long communiqué dénonçant le renforcement du blocus décidé par la coalition arabe menée par Ryad, qui intervient militairement au Yémen contre ces rebelles.