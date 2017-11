L'Otan renforce sa présence en Afghanistan

L'Otan a décidé de renforcer sa mission de conseil et d'assistance aux forces armées afghanes, en augmentant le nombre des ses soldats présents dans ce pays, passant de 13.000 à 16.000 hommes, a annoncé son secrétaire général Jens Stoltenberg mardi à Bruxelles. "Le nouveau nombre de soldats sera de 16.000 et se concentrera en particulier sur l'entraînement de troupes", en particulier des forces spéciales, sur l'aide à l'armée afghane pour "développer sa force aérienne" et sur la formation dans les écoles militaires, a expliqué M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse au siège de l'Alliance atlantique à Bruxelles.