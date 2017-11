Hausse des cas de sous-alimentation chronique dans le monde

Les cas de sous-alimentation chronique sont en hausse dans le monde pour la première fois depuis dix ans en raison des conflits et du changement climatique, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Agriculture (FAO) sur son site web. S'adressant aux ministres de la santé des pays du G7, le directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva, a indiqué que les cas de sous-alimentation chronique sont en hausse pour la première fois depuis dix ans, en grande partie en raison des conflits et du changement climatique, avec plus de 2 milliards de personnes souffrant d'une ou plusieurs carences en micronutriments et près de 1,9 milliard d'adultes en surpoids dont 600 millions sont obèses.