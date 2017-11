Chlef: Trois morts dans un accident au niveau de la RN 19

Trois personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées suite à un accident survenu, mardi à 15h au niveau de la route nationale (RN) 19 reliant Chetia et Chlef, a indiqué un communiqué de la Cellule de communication relevant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale. Cet accident s'est produit suite à une collision entre un bus de transport de voyageur et deux véhicules légers, précise la même source. Les victimes et les blessés ont été évacués par les services de la Protection civile aux services des urgences médicales de Chetia et d'Ouled Mohamed.