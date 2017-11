Yémen: l'ONU exhorte l'Arabie Saoudite cesser son blocus

Les Nations unies ont appelé mardi l'Arabie saoudite à mettre un terme au blocus empêchant l'acheminement de l'aide au Yémen, qui connaît actuellement une dure crise humanitaire. "Le blocus des ports, aéroports et des accès routiers a un impact négatif considérable sur la situation qui est déjà catastrophique", a déclaré à New York le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. "Toutes les parties au conflit doivent permettre et faciliter les accès humanitaires sans entraves, rapides et sûrs, à toute la population, via les ports et aéroports", a-t-il ajouté. Le Conseil de sécurité doit évoquer mercredi la question de l'aide humanitaire au Yémen, à la demande de la Suède.