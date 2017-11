M. Bedoui à Nouakchott pour l’ouverture d'un passage frontalier

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui procédera, mercredi à Nouakchott (Mauritanie), à la signature d'un accord de création d'un passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. M. Bedoui a été accueilli, mardi à son arrivée à l'Aéroport international Oum Tounsi, par son homologue mauritanien, Ahmadou Ould Abdallah avec lequel il coprésidera une réunion ministérielle pour la signature du projet d'accord de création du passage frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie.