France: 100 pays invités au Sommet sur le climat en décembre à Paris

Une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement ont été invités au Sommet de Paris du 12 décembre, que la France organise pour les deux ans de l'accord de Paris sur le climat, a annoncé l'Elysée mardi. Environ 2.000 participants, dont 800 organisations et acteurs publics et privés, sont attendus à ce sommet, baptisé "One Planet Summit". Organisé conjointement par la France, l'ONU et la Banque mondiale, il se tiendra sur l'Ile Seguin, en banlieue parisienne.