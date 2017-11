Balance des paiements: déficit de plus de 11 milliards de dollars au 1er semestre 2017

Le solde global de la balance des paiements de l’Algérie a affiché un déficit de 11,06 milliards de dollars au 1er semestre 2017 contre un déficit de 14,61 milliards de dollars au même semestre de 2016 (déficit de 11,42 milliards de dollars au 2ème semestre 2016), a indiqué le Gouverneur de la Banque d’Algérie, M. Mohamed Loukal, dans un entretien accordé à l’APS. La balance des paiements est le flux de biens (commerce extérieur des marchandises), de services, de revenus, de transferts de capitaux et les flux financiers réalisés entre l’Algérie (Etat, entreprises, particuliers) et le reste du monde. Soit l’ensemble des entrées et sorties de devises entre l’Algérie et les autres pays.