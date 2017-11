Le Brent à plus de 63 dollars à Londres

Les prix du pétrole se stabilisaient mercredi en cours d'échanges européens alors que la tension restait exacerbée entre l'Arabie saoudite et l'Iran et avant la publication des données hebdomadaires sur les réserves américaines. En fin de matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 63,63 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 6 cents par rapport à la clôture de mardi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de décembre cédait 18 cents à 57,02 dollars. "Le marché se ressaisit après le choc de la purge saoudienne", a expliqué Stephen Brennock, analyste chez PVM.