Plus de 130 migrants secourus au large de l’ Espagne

Les secours maritimes espagnols ont secouru, entre mardi et mercredi, plus de 130 migrants clandestins qui tentaient de gagner les côtes espagnoles à bord d'embarcations de fortune, ont rapporté des médias locaux citant les secours. Mercredi matin, trois embarcations ont été localisées au sud-ouest de Tarifa (sud), transportant au total 25 migrants, qui ont été transférés au port de Tarifa par les bateaux de sauvetage Salvamar Atria et Salvamar Arcturus, ont indiqué les secours.