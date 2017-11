Le typhon Damrey fait 106 morts au Vietnam

Le typhon Damrey a fait 106 morts, 25 disparus et 197 blessés dans le centre du Vietnam, a annoncé vendredi matin le Comité directeur central pour la lutte contre les catastrophes naturelles. Damrey a également détruit plus de 2.000 maisons, endommagé presque 120.000 autres, fait sombrer 1.231 navires et bateaux de pêche et tué plus de 43.300 têtes de volailles et de bovins. Les forces vietnamiennes sont en train de rechercher les membres d'équipages de huit bateaux qui ont fait naufrage près de la ville de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, et se tiennent prêtes à faire face à toute marée noire potentielle.