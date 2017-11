Somalie: nouvelle frappe américaine contre des shebab

Les Etats-Unis ont annoncé avoir mené jeudi en Somalie une frappe contre des shebab, tuant "plusieurs" d'entre eux. L'opération, qui s'est déroulée vers 15H00 locales (12H00 GMT) à environ 160 kilomètres à l'ouest de Mogadiscio, a été menée en coordination avec le gouvernement fédéral somalien, a précisé le commandement militaire américain chargé de l'Afrique (AFRICOM). L'armée américaine "continuera à utiliser tous les moyens autorisés et appropriés" pour lutter contre le terrorisme, notamment "frapper des terroristes, leurs camps d'entraînement et leurs abris en Somalie, dans la région et dans le monde", a précisé l'AFRICOM dans un communiqué.