Des averses orageuses sur le Centre et l'Est du pays

Des pluies sous forme d'averses orageuses continueront d'affecter plusieurs wilayas du Centre et de l'Est du pays jusqu'à samedi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie. Les wilayas concernées sont: Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira, Nord de Sétif, Nord de Bordj Bou-Arreridj, Jijel, Mila, Skikda, Annaba et Al Tarf. Les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 40 mm durant la validité de ce BMS qui expirera samedi à 12h00. Par ailleurs, un autre BMS annonce des rafales de vent sous orages au niveau des wilayas d'El Oued et d'Ouargla. La validité de ce BMS est valide jusqu'à samedi à 9h00 et les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 30 mm.