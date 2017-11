14 millions de pèlerins à Kerbala sous haute sécurité

Des millions de pèlerins commémoraient vendredi à Kerbala l'Arbaïn, un des plus grands rassemblements religieux au monde placé sous haute sécurité alors que l'Irak achève sa lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) qui vise régulièrement ce genre de rassemblements. Environ 14 millions de pèlerins se sont recueillis dans le mausolée au dôme doré où est enterré le petit-fils du Prophète Mohamed (QSSSL), ont annoncé vendredi les autorités religieuses de la ville sainte située à une centaine de kilomètres au sud de Baghdad. Parmi eux figurent plus de 10 millions d'Irakiens, avait indiqué le gouverneur Aqil Tourihi avant l'apogée du pèlerinage jeudi soir et vendredi.