50 millions de quintaux de pomme de terre produits

La production nationale de la pomme de terre, au cours de la saison agricole écoulée, a dépassé les 50 millions de quintaux, a indiqué, vendredi à Oran, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui. La production de la pomme de terre, nouvelle, de saison et d’arrière saison, est en permanente évolution depuis quelques années, a affirmé le ministre, dans une déclaration, en marge d’une visite qui l’a conduit à des exploitations agricoles à Oran. Le ministre de l’agriculture a, par ailleurs, fait savoir que la réflexion est engagée sur le stockage et l’exportation de la pomme de terre, soulignant que son département est en train de mettre en place une base logistique pour l’exportation.