La coopération américano-africaine évoquée à Washington

Les perspectives de la coopération américano-africaine dans les domaines sécuritaire et économique ont été évoquées jeudi par l’Ambassadeur d’Algérie à Washington, Madjid Bouguerra, et le sous Secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires africaines, Donald Yamamoto. Les deux responsables ont, à cette occasion, discuté de la réunion ministérielle qui va regrouper la semaine prochaine à Washington les Etats-Unis, l'Union africaine et 37 pays africains dans le cadre d’un dialogue de haut niveau destiné à impulser les relations entre Washington et l’Afrique, a indiqué l’ambassadeur Bouguerra à l’APS à l’issue de ces discussions.