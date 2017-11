Alger: un individu a volé pour un milliard de centime de manuels scolaires

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont réussi à arrêter un individu qui a volé des manuels scolaires de différents niveaux d'une valeur estimée à un milliard de centime du Centre de distribution et de documentation pédagogique (Alger ouest), en confectionnant le double des clés, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN). Lors de la rentrée scolaire, le centre en question a enregistré un manque dans le stock des manuels scolaires, juste après le lancement de l'opération de distribution sur les écoles publiques et privées relevant de la direction de d'éducation de la même région, ce qui a nécessité de mener des opérations d'inventaire hebdomadaires qui ont prouvé le manque des manuels scolaires, ainsi le directeur du centre a décidé de placer des caméras de surveillance en collaboration avec le chargé du stock avec un système de suivi via le téléphone portable, ce qui a permis d'arrêter le suspect travaillant comme gardien au même centre.