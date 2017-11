Rencontre Erdogan-Poutine lundi à Sotchi

Une rencontre entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe, Vladimir Poutine, est prévue lundi dans la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire, a annoncé la Présidence turque. Les deux dirigeants doivent discuter des relations bilatérales et de diverses questions régionales et internationales, dont la situation en Syrie, a précisé la même source. La dernière rencontre entre les deux chefs d'Etat a eu lieu le 28 septembre dernier à Ankara. Ils avaient évoqué la situation en Irak et en Syrie, notamment. Le 29 octobre, le président turc et son homologue russe ont eu un entretien téléphonique consacré, entre autres, aux relations bilatérales, la coopération dans le domaine de l'énergie et aux moyens de trouver une solution politique à la crise syrienne.