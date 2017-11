Biskra : 10 blessés dans un accident de la circulation

Dix personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi sur la route nationale (RN) 83 reliant les wilayas de Biskra et de Khenchela, a-t-on appris des services de la Protection civile. Cet accident s’est produit dans la localité d’El Maleh (7 km à l’Est du chef lieu de wilaya) suite à une carambolage entre un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Biskra-Mzirâa et deux véhicules utilitaires, a expliqué la même source, précisant que les personnes blessées sont âgées entre 17 et 47 ans. Dépêchés sur le lieu de l’accident, les éléments de la Protection civile ont évacué sept blessés vers l’hôpital de la ville de Sidi Okba et trois autres vers celui de Bachir Ben Nacer de la ville de Biskra.