Les terres agricoles non exploitées seront récupérées

Le ministre de l’agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui a insisté, vendredi à Oran, sur la nécessité de récupérer les terres agricoles non exploitées pour les attribuer à des investisseurs sérieux et augmenter et diversifier la production. Dans une déclaration à l’APS, en marge d'une visite de travail dans la wilaya d’Oran, le ministre a rappelé que l’Etat a accordé de nombreuses facilités dont l’attribution de terres agricoles, l’octroi de crédits pour développer et diversifier l’agriculture. "Malheureusement, certains investisseurs n’ont pas exploité ces terres", s'est-il désolé, prévenant que "toutes les terres non exploitées seront récupérées pour être attribuées à d’autres investisseurs sérieux".