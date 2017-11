Portugal : 442.000 hectares de végétation incendiés

Les incendies au Portugal ont ravagé 442.000 hectares de végétation entre début janvier et fin octobre, atteignant un nouveau record historique, selon une première estimation publiée vendredi par l'Institut de la conservation de la nature et des forêts (ICNF). Selon des données compilées depuis 1980, le précédent record avait été établi en 2003, avec 426.000 hectares brûlés. Mais l'année 2017 restera surtout marqué par les feux de forêt les plus meurtriers de l'histoire du pays, qui ont fait 64 morts en juin et 45 en octobre.