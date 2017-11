Trump et Poutine: "pas de solution militaire" en Syrie

Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine sont d'accord pour dire qu'il n'y a "pas de solution militaire" possible à la guerre en Syrie, a annoncé le Kremlin citant un communiqué conjoint. "Les présidents sont d'accord pour dire que le conflit en Syrie n'a pas de solution militaire" et ont confirmé leur "détermination à vaincre l'EI" (groupe Etat islamique), selon le site internet du Kremlin. Selon Moscou le communiqué conjoint a été approuvé en marge du sommet Asie-Pacifique au Vietnam. Les deux chefs d'Etat ont, au cours de se sommet à Danang, échangé par deux fois une poignée de main, ainsi que quelques mots, mais sans véritable tête-à-tête.