Plus de 160 migrants interceptés dans en Turquie

Les forces de sécurité turques ont intercepté vendredi 166 migrants clandestins dans la province d’Edirne (Nord-ouest de la Turquie) qui tentaient de rejoindre l’Europe. Un total de 166 migrants clandestins d’origine ( syrienne, pakistanaise, indienne, somalienne et afghane) ont été interpellés dans différents villages de la province d’Edirne, frontalière avec la Bulgarie et la Grèce, a indiqué la même source. Plus de 8.000 migrants clandestins ont été interceptés en mer Egée depuis le début de l’année, soit une baisse considérable par rapport aux centaines de milliers de personnes ayant rejoint les îles grecques voisines avant l’entrée en vigueur, en mars 2016, d’un accord entre la Turquie et l’Union européenne pour endiguer le flux migratoire et mettre fin au trafic d’êtres humains, selon les autorités turques.