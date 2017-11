Daech a causé 100 milliards de dollars de dégâts à l’Irak

Il faudra "plus de cent milliards de dollars" pour reconstruire l'Irak des suites des dégâts causés par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI) au cours des trois années d'occupation de pans entiers du pays par les terroristes, a annoncé samedi le Premier ministre irakien Haider al-Abadi. "Les dégâts de l'occupation de l'EI des villes irakiennes s'élèvent déjà à plus de 100 milliards de dollars", a affirmé M. Abadi lors d'une visite à Kerbala. "Et il ne s'agit là que des dégâts infligés à l'économie et aux infrastructures", a-t-il ajouté.