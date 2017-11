Accidents de la route: 3 morts en 48 heures

Trois personnes ont trouvé la mort et 39 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés du 9 au 11 novembre au niveau national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec un (01) mort et 02 blessées suite au renversement d’un véhicule léger survenue sur la RN 05 au niveau de la commune d'El Adjiba.