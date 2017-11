Syrie: 26 civils tués dans des bombardements

Au moins 26 civils ont été tués dans d'intenses bombardements sur deux camps de déplacés et les villages avoisinants dans l'est de la Syrie, a rapporté samedi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Selon l'OSDH, neuf enfants ont été tués dans les bombardements. Dans les camps de déplacés et les villages se trouvaient de nombreuses personnes ayant fui les combats à Boukamal dans la province de Deir Ezzor. Les forces syriennes, soutenues par l'aviation russe, avaient annoncé jeudi avoir conquis Boukamal, la dernière ville du pays aux mains de l'EI.