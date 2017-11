Le Venezuela renouvelle veut renégocier sa dette

Le Venezuela a appelé une nouvelle fois samedi les créanciers internationaux à participer lundi à Caracas à la renégociation de la dette du Venezuela et du groupe public pétrolier PDVSA. "Nous invitons, une fois de plus, les investisseurs à s'inscrire (...) en envoyant un courrier électronique à renegociacionsoberanaàmppef.gob.ve", a indiqué le ministre de l'Economie et des Finances, Simon Zerpa, sur Twitter. Vendredi, le Venezuela, en grande difficulté financière, devait rembourser dans la journée 81 millions de dollars d'intérêts de PDVSA, le groupe pétrolier d'Etat, au risque sinon de se retrouver en situation de défaut de paiement sur sa dette extérieure.